Apples AirTags-sporingsbrikker

Annonse

Og så var endelig AirTags her.

Annonse

Apples lille sporingsbrikker har det vært både rykter og lekkasjer rundt i to år, og konkurrenten Tile gikk til og med til retten for å få de stanset før de var offisielt lansert. I mellomtiden har Apple åpnet opp sporings-økosystemet for tredjepart.

Annonse

Apple AirTags

Mange kjenner til Tile, den lille firkantede sporingsbrikken du kan henge på et nøkkelknippe for å finne det igjen dersom du skulle komme til å glemme hvor det var.

Noen som husker nøkkelbrikken man kunne plystre etter på 80-tallet? AirTags fungerer på samme måte, men du kan bruke Find My-appen på din iPhone til å lokalisere brikken. Og med nyere telefoner med UWB-brikke så er dette riktig så presist – appen guider deg hele veien frem.

Apple kaller dette for presisjonssøk, og dette er kompatibel med iPhone 11, iPhone 11 Pro og iPhone 11 Pro Max, iPhone 12 og iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro og iPhone 12 Pro Max.

Men siden Apple også har tilgang til en milliard aktiverte enheter verden over så kan du få hjelp av dette nettverket til å finne igjen tapte eiendeler med AirTags som er meldt savnet, helt usynlig. Oppdages de av en iPhone så får du en melding om den omtrentlige posisjonen.

Apple har passet på å legge inn funksjonalitet som gjør at ikke dette kan misbrukes for å følge etter noen uten deres medvitende. For øvrig kan også Android-telefoner skanne AirTags som finnes via NFC-brikken. På denne måten kan man legge inn en melding med kontaktinformasjon (om man ønsker) slik at vedkommende kan melde ifra.

Materialet er plast og rustfritt stål, og drives av et lite CR2032-batteri som du selv kan bytte etter omtrent ett år. Hele brikken er også vann- og støvtett i henhold til sertifiseringen IP67.

Apple selger også små bånd til å feste disse rundt ting, eller som nøkkelring. Og allerede er kjente tredjepartsleverandører som Belkin og Nomad på plass med sine egne, og selvfølgelig også Apples samarbeidspartner innen luksus: Hermès.

Kjøper du en AirTag fra Apple direkte kan du få de gravert kostnadsfritt, noe som også inkluderer emoji.

Du kan lese mer om AirTags hos Apple her. Prisen er 329 per stykk, eller 1099 for en fire-pakk. Forhåndsbestill fra klokken 14.00 fredag den 23.4. Tilgjengelig fra 30.4.

AirTags krever iPhone SE, iPhone 6s eller nyere, eller iPod touch (7. gen.) med iOS 14.5 eller nyere, eller iPad Pro, iPad (5. gen. eller nyere), iPad Air 2 eller nyere eller iPad mini 4 eller nyere med iPadOS 14.5 eller nyere.

Via Apple