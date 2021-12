Én journal – én skandale?

Annonse

Aftenposten har over lengre tid satt et søkelys på Akson, en ny felles journalløsning for kommunene som skal kommunisere med andre digitale løsninger i det norske helsevesenet. Prosjektet er den praktiske manifestasjonen av en ambisjon uttrykt i stortingsmeldingen "Én innbygger - én journal" tilbake i 2012 (Stoltenberg II). Det hele styres av ehelse-direktoratet og planene er ambisiøse. Totalt snakker vi om en prislapp frem mot 2040 på 22 milliarder kroner.

Det er mange ting å si om Akson. Det virker åpenbart at konsulenthuset PwC til nå har hatt for stor innflytelse i prosjektet, og generelt at den store konsulentbruken har vært for dårlig begrunnet. Spesielt i lys av NAV-skandalen i 2014/2015, hvor det nettopp var et overforbruk av konsulent-tjenester som felte tidligere it-direktør Nina Aulie. Det kreves fingerspitzgefühl når offentlige etater kjøper seg tjenester, isteden for å satse på intern kompetanse.

Det er likevel selve størrelsen og budsjettet til Akson som gir mest grunn til bekymring. Det har etterhvert blitt en sjeldnere strategi å lage enorme kravsspesifikasjoner, for så å få dette kodet, såkalt "fossefall". Mer smidige strategier, hvor utviklingen deles opp i små iterasjoner har vunnet frem, fordi risikoen blir så veldig mye mindre og sjansene for å få et system som leverer det det skal, blir så mye større.

For det er kompleksitet som velter et it-prosjekt, og noe mer komplekst enn det norske helsevesenet skal man lete lenge etter. Det er snakk om hundrevis av fagsystemer og ulike journal-løsninger som skal samles i ett system – og alt må tilpasses de faktiske arbeidsprosessene i kommunene, på sykehus, sykehjem og legekontorer. Det egentlige spørsmålet er derfor om det er praktisk mulig å realisere ambisjonene i Akson. Det vil tiden vise. Prosjektet er forbi "point of no return", og vil trolig rulle videre til de første kommunene tar det i bruk (planlagt) i 2025.

Vi håper det blir en suksess. Både befolkningen og helsevesenet vil ha enorm nytte av et samlet journalsystem. Men det er ingen tvil om at prosjektet kommer med en vesentlig risiko – som vi mener er unødvendig stor.