Podcast: Ukrainas visedigitaliseringsminister Alexander Bornyakov

Ukraina er storeeksportør av teknologikunnskap. I denne episoden har vi møtt Deputy Minister of Digital Transformation of Ukraine, Alexander Bornyakov. Han gir oss et innblikk i hvordan Ukraina fungerer og hvordan de planlegger å videreutvikle landets teknologiløp.

