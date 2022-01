Alt på en gang

Annonse

Prismessig ligger Quantum One helt i toppen når det kommer til hodetelefoner til gaming, noe som i utgangspunktet kanskje er overraskende, men som raskt blir enkelt å forsvare. Rett ut av boksen leverer Quatum One kvalitet, fra skinntrukne øreputer til en byggekvalitet du skal lete lenge etter i dette segmentet.

Selv om hodetelefonene fungerer til både konsoll og PC mistenker vi at JBL har hatt pc-spillere i tankene når de utviklet dette produktet. Det kommer tydelig frem når du ser hvilke teknologier og fordeler man får på pc, selv om det fremdeles kan brukes til både lyd og mikrofon for konsoller.

Best på PC

På pc er det naturlig å bruke USB, men det går også å bruke en vanlig 3.5mm jack, men da mister man en del funksjoner som vi ikke anbefaler å være foruten. Den medfølgende USB-mixeren lar deg enkelt og greit justere volumet på enten spill-lyd eller chat hver for seg, noe som fungerer ypperlig i praksis.

I oppsettet går vi også igjennom kalibrering som åpner for bruk av det JBL kaller QuantumSpehere 360, en teknologi som følger hodebevegelser og serverer lyd etter hvor du beveger hodet. Vi testet dette med normale spill og syntes det fungerte overraskende godt. Denne funksjonen kunne henge seg opp iblant, men det er enkelt å sentrere den igjen med en egen knapp.

Glimrende surround

Quantum One har også såkalt virtuell surround, altså flere elementer i hodetelefonene som gir deg en følelse av surroundlyd. Dette er spesielt viktig i spill, og her kan vi ikke annet enn å si at JBL leverer den absolutt beste surround-opplevelsen vi noensinne har testet for hodetelefoner. Kombinert med en helt grei aktiv støydemping resulterte det i en mer oppslukende spillopplevelse enn vi har opplevd før.

Mikrofonen virket glimrende og holdt det meste av støy ute, samtidig som den plukket opp korrekt lydnivå om man ønsker å bruke åpen mikrofon fremfor PTT (push to talk). I et litt støyete miljø gjorde kombinasjonen av støydemping både på mikrofon og høyttalere at vi hele tiden kunne kommunisere til og høre andre spillere godt.

Som seg hør og bør er det selvsagt rgb-belysning på øreklokkene, men bortsett fra det har JBL produsert et hodesett med god design, da spesielt med tanke på komfort og brukervennlighet. Knapper er enkle å finne, og det eneste vi kommer på som kunne vært forbedret er en litt knotete kabel som lider av å være litt vel innpakket i tøy.

Konklusjon

JBL leverer fantastisk rett ut av porten, og vi lar oss imponere av helhetsbildet disse hodetelefonene gir. Det er ikke alle som ønsker seg et kablet sett i disse ellers så trådløse dager, men vi slår mer enn gjerne et slag for Quantum One, spesielt med tanke på de fordelene man oppnår. Anbefales på det sterkeste, på tross av en litt stiv pris. Om du skal handle hodetelefoner i det øverste sjiktet er det absolutt verdt å teste disse.