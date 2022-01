Fastnettene tålte kraftig trafikkvekst

Annonse

Når kanskje hundretusenvis av mennesker skal fungere digitalt fra hjemmet samtidig setter det press på fastnettene mer enn mobilnettene. Rapporter vi innhentet fra operatørene mandag kveld tyder på at nettene makter trafikkøkningen godt. Derimot er det mye som tyder på at ikke alle datasystemer kan håndtere enorm vekst i antall brukere. Det gjelder helt sikkert Utdanningsetaten i Oslo og muligens også NAV.

Itslearning knelte

Annonse

Utdanningsetaten i Oslo forteller at de har fått rapporter om trege og utilgjengelige systemer. Etaten har ansvar for over 90.000 elever i Osloskolen. Læringsplattformen Itslearning er ikke nede, men flere skoler har opplevd at det går mye tregere med innlogging. – Vi var forberedt på det, men vi ser økningen har vært ekstrem. I morgentimene har vi sett ti tusen nye innlogginger hvert tiende minutt, sier Johnny Anderson, kommunikasjonssjef i Itslearning, til NRK.

111 prosent trafikkvekst hos Altibox

- Torsdag 12.03.2020 lå trafikken på dagtid ca. 30% over snittet for januar og februar, mens på fredag økte dette til 80% og mandag registrerte vi 111% over snittet på dagtid. Trafikken på kveldstid var høy igjennom helga, men ikke slik at jeg vil betegne det som unormalt. Vi forventer at det vil være fortsatt høy trafikk på dagtid fremover og ser at bruksmønsteret har endret seg noe og gjør derfor en del proaktive tiltak for å sikre at vi har god kapasitet, også mot steder hvor vi gjerne ikke opplever like mye trafikk til vanlig, opplyser teknisk sjef i Altibox Atle Soma.

Mest trykk på fastnettet hos Telenor

- Fredag så vi at formiddagstrafikken gikk opp 20-25% i dag sammenlignet med dagen før. Mandag formiddag ser det ut som trafikken er 35-45% høyere enn en vanlig mandag. Normalt på en hverdag har vi en mindre trafikk-topp rundt 08.00, hvor trafikken deretter stiger sakte. Det vi har sett i dag er at trafikken øker mye kjappere (brattere kurve). Det vil si at folk holder seg hjemme, opplyser informasjonssjef Roald Orheim i Telenor.

Annonse

Datatrafikken i mobilnettet har ikke økt vesentlig som følge av Corona-utbruddet. Det var en topp under pressekonferansen torsdag 12.03 da de første tiltakene ble presentert. Telenor har økt kapasiteten på 300 basestasjoner for å sikre at det er dekning der folk bor og arbeider.

- Telenor ser en generell økning på dagtid i trafikken, men trafikken er fortsatt stort sett under de trafikkmengdene man til vanlig ser på kveldstid. Trafikktoppene på kveldstid har så langt ikke vært noe spesielt høyere enn normalen. Vi fortsetter å overvåke situasjonen, men for fiber- og kabelkunder ser vi ikke spesielle utfordringer per i dag. For et mindre antall ADSL-kunder, som er på sentraler knyttet til kjernenettet via radiolinkforbindelser, kan det være at være at man opplever tregere nettforbindelse, sier Orheim

Annonse

Sterk økning i SMS

Koronaviruset har også ført til en enorm vekst i SMS-trafikken. Mens normaltrafikken er 15 millioner SMS-er i døgnet i Telenors nett, er nå trafikken oppe i 35 millioner meldinger i samme tidsrom.– Den tradisjonelle SMS-en har vist seg å være et svært effektivt kommunikasjonsmiddel i disse krisetider. Helsedirektoratet brukte SMS for å nå ut til alle Norges innbyggere i forrige uke. Landets hyttekommuner brukte samme måte å informere gjennom helga om at folk måtte dra hjem fra hyttene. Også privat næringsliv, eksempelvis forsikringsbransjen, bruker SMS for å nå ut med informasjon til kundene, forteller dekningsdirektør Bjørn Amundsen.

Telias utfordringer

Annonse

Selv om det ikke har vært noen større kapasitetsutfordringer i Telia sin mobil- og fastnettinfrastruktur, har selskapet likevel sett at enkelte telefontjenester har møtt utfordringer. Dette gjelder hovedsakelig legekontorer rundt om i Norge, forsikringsselskap og reiseselskap, som ikke klarer å håndtere mengden trafikk som kommer inn. Selv om årsaken ikke ligger i ekominfrastrukturen forsøker selskapet å løse utfordringene.

– Vi får en del henvendelser fra kunder som ikke kommer gjennom til sitt legekontor. Da er det viktig å huske på oppfordringen fra arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen om å ikke ringe legekontoret hvis du trenger sykemelding, men heller ta direkte kontakt med arbeidsgiver. Mange forsikringsselskap og reiseselskap tilbyr også muligheter for chat på nett, og det kan være en god løsning i disse dager hvis det for eksempel er snakk om avbestilling av ferie, sier Stein-Erik Vellan, administrerende direktør i Telia Norge.

Annonse

Telia forventer fortsatt økning i bruk av både tele og data de kommende dagene og ukene. Mandag 16. mars var det et veldig stort trykk sammenlignet med en normal dag blant annet som følge av hjemmekontor, hjemmeundervisning og trolig at flere nordmenn i utlandet har kommet hjem. Selv om infrastrukturen har bestått de første dagenes stresstest vil det kunne oppstå situasjoner som hvor man raskt vil måtte gjøre nødvendige tiltak for å opprettholde god kvalitet og hastighet i nettene.

– Vi er vårt ansvar bevisst, og klare til å håndtere den økte trafikken som kommer, sier Vellan og fortsetter: – Våre kunder og det norske samfunnet kan være trygge på at vi gjør det vi kan for å gjøre deres digitale hverdag best mulig i denne krevende og usikre situasjonen