Altibox inngår samarbeid med Lær Kidsa Koding

Annonse

Lær Kidsa Koding arbeider for at barn og unge skal lære å forstå og beherske sin egen rolle i det digitale samfunnet.

Annonse

Nå trer bredbånds- og underholdningsleverandøren Altibox inn som en langsiktig bidragsyter i Kodebanken som utgjør den økonomiske plattformen for den frivillige bevegelsen Lær Kidsa Koding.

Annonse

– Altibox er et teknologiselskap og vi har engasjert fulgt med Lær Kidsa Koding gjennom flere år. Vi har også egne ansatte som er engasjerte i lokale kodeklubber. Da vi sist sommer så oppfordringen i media om at det var behov for flere støttespillere, tok vi kontakt for å inngå et samarbeid, sier Toril Nag, konserndirektør tele i Lyse og styreleder i Altibox, i en pressemeling fra Altibox.

Altibox er representert med lokale partnere over hele Norge. Gjennom denne tilstedeværelsen er det gode muligheter for samarbeidsprosjekter mellom de lokale kodeklubbene og Altibox-partnerne.

– Veldig mange kunne hatt nytte av å lære mer om koding fordi det gir en logisk tilnærming til mange problemstillinger og mer kunnskap om teknologi. Det å jobbe med hvordan tekniske tjenester skal fungere i samfunnet, er ikke noe som bare er relevant for programmerere og it-personell. Snarere fører digitaliseringen til at kunnskap om teknologi blir stadig viktigere for mange yrkesgrupper. Lær Kidsa Koding gjør en svært viktig jobb med å skape viktig kompetanse hos fremtidens arbeidstagere, sier Nag.