Amazon, Apple og Google ditcher Parler

Ytringsfrihet er så definitivt på dagsordenen.

2021 startet med et angrep på det amerikanske demokratiet, og det som kan kalles for et mislykket kupp-forsøk, gjennom en ulovlig inntrengning i kongress-bygningen i den amerikanske hovedstaden Washington.

I kjølvannet av dette ha den sittende amerikanske presidenten permanent mistet tilgangen til favoritt-appen Twitter etter at selskapet tidligere både suspenderte kontoen, samt også flagget og slettet meldinger ved å henvise til ubegrunnede og inflammatoriske påstander med påfølgende voldshendelser.

Etter hvert som også Facebook har begynt å håndheve interne retningslinjer mer håndfast har mange med ekstreme synspunktet flokket til appen Parler som et alternativ. Det mistenkes at tjenesten ble benyttet for å koordinere hendelsene i Washington.

Både Apple og Google suspenderte appene etter en kort dialog med selskapet ved å henvise til manglende redaksjonelt ansvar i omgangen med innholdet som ble publisert. Også Amazon, som har hostet tjenesten, har nå kuttet tilgangen til AWS-tjenestene.

Apple har uttalt seg til MacRumors om hvilke skritt som ble tatt i den forbindelse, noe som kan lese her.

Vi minner om at vern av ytringsfriheten slik den ofte konstitusjonelt kommer til anvendelse i demokratier beskytter enkelt-individer mot innskrenkende inngrep fra myndighetenes side. Denne retten gjelder typisk ikke overfor ytringer som fremsettes på private medier og plattformer.

Grunnleggende minner private mediers redaktøransvar og hvordan de håndterer balansegangen mellom frie ytringer og meningsutvekslinger, avgrenset mot lovfestede krenkende ytringer, oss om Poppers paradoks - nemlig at et overmål av toleranse kan resultere i toleransens avskaffelse (ref. faktaboks).

