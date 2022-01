Annonse

Amazon har lansert Elastic Compute Cloud (EC2) Mac-instanser for macOS.

Disse er bygd på Mac mini-maskiner og lar deg som utvikler offloade maskinvaren til skyen.

Amazon EC2 for macOS

Med EC2 Mac-instanser kan utviklere lage apper for iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV, samt Safari ved å provisjonere test-miljøer i løpet av minutter. Disse kan skaleres dynamisk, og du betaler etter behov. Priser begynner ved cirka 1 dollar i minuttet.

Det hele kjører på AWS Nitro System-plattformen på Mac min-maskiner av forrige generasjon - det vil si Intel-basert, med Core i7-prosessorer og et valg mellom macOS Mojave (10.14) og macOS Catalina (10.15). Støtte for macOS Big Sur (11.0) kommer snarlig.

Maskinvaren er basert på Intels 8. generasjons Core i7-prosessor på 3.2 GHz (4.6 GHz turbo) med 6 fysiske og 12 logiske kjerner, samt 32 GB minne.

Du kobler deg til via SSH eller VLC for det grafiske brukergrensesnittet. I tillegg har du tilgang til andre Amazon-tjenester som Amazon Elastic Block Store (EBS), Amazon Elastic File System (EFS), Amazon FSx for Windows File Server, Amazon Simple Storage Service (S3), AWS Systems Manager, og så videre.

Rent fysisk finnes instansene både i USA (både øst- og vestkysten), Europa (Irland) samt i Singapore.

Les mer, og start, hos Amazon her. Og dessuten også dette og dette Amazon blogg-innlegget.

Via Amazon og Apple