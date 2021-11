Anders Løvøy blir ansvarlig redaktør i Computerworld Norge

Annonse

- Det er spennende for Computerworld å få inn Anders Løvøy som ny ansvarlig redaktør. Han kjenner it-sektoren svært godt, både fra et teknologisk og bransjemessig ståsted. I tillegg har han lang erfaring fra arbeid i og opp mot medier, og har et stort nettverk i den norske IT-sektoren. Det er vanskelig å tenke seg en bedre match for Computerworld, sier Meese.

Løvøy har vært tilknyttet Computerworld som journalist på 90-tallet, og har siden det jobbet med PR for teknologiselskap i forskjellige byråer. Han kommer til Computerworld fra rollen som nordisk kommunikasjonssjef i Oracle.

- Ingen kjenner den norske IT-bransjen bedre enn Computerworld. Avisen, og senere nettstedet og magasinet, har tatt pulsen på teknologiutviklingen og bransjen helt siden 1984. Computerworld har vært, og skal være, ledende til å forstå og kommunisere betydningen IT har for samfunnet, sier Løvøy.

Han mener det er et reelt og voksende behov for et nyhetsmedium som leverer nytteinformasjon til norske beslutningstakere på IT. Den sentrale rollen digitalisering spiller i samfunnet, og for norske bedrifters konkurranseevne, har blitt spesielt tydelig under pandemien.