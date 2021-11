Nå starter utrullingen av Android 10 på telefonene fra Nokia

Annonse

Som den første av Nokias smarttelefoner som mottar den siste OS-oppdateringen – og samtidig er den første telefonen med Qualcomm’s Snapdragon 710 mobilplattform for OS oppdateringer – vil Nokia 8.1 ha fordel av de siste AI-styrte innovasjonene som åpner for økt tilgjengelighet, intuitiv kontroll samt mer kontroll over personlige data. Det skriver HMD Global, som eier Nokia-merkevaren, i en pressemelding.

Først ute

– Vårt løfte om oppgradering av software bunner i vårt ønske om å tilby våre kunder en best mulig opplevelse – enten man har en enklere telefon eller flaggskipmodellen vår. Vi lovte en rask utrulling av Android Areo og Android Pie på tvers av vår portefølje, og igjen kommiterer vi oss til å levere Android 10 raskt. Vi starter med Nokia 8.1 og implementerer dette på tvers av porteføljen vår i løpet av de kommende månedene, sier Juho Sarvikas, Chief Product Officer i HMD Global, i meldingen, og fortsetter:

– Vi er igjen først ute med å sette presedens, og sikter på å være den første aktøren som ruller ut Android 10 på key chipsets. Det krever dedikert innsats for å sikre at våre kunder oppnår en best mulig brukeropplevelse på sin Nokia smarttelefon. Vi hadde ikke klart å innfri våre forpliktelser uten alle som deltar i vårt beta labs-program. Dette er dedikerte og aktive brukere som bidrar til å skape de best tenkelige brukeropplevelsene for alle – opplevelser som stadig blir bedre. Vi ser virkelig frem til at alle våre mobiltelefoner er oppe og står på Android 10 tidlig i 2020, sier Sarvikas.

Egenskaper

I pressemeldingen hevder HMD at Nokia 8.1 brukere vil oppleve en lang rekke nye egenskaper med Android 10, som for eksempel:

● Gesture Navigation: manøvrering på Nokia smarttelefon blir enda fetere, med raskere og mer intuitiv kontroll helt ut i fingertuppene.

● Smart Reply: enda smartere respons i meldinger, ikke bare i form av ord, men aktiviteter som kan utføres.

● Personvernkontroll: oppnå enda større kontroll over dine personlige data på ett sted, og ha kontroll over om hvorvidt din posisjon deles via appene du bruker. Lokaliseringsdata kan deles “alltid”, “når appen brukes” eller også “aldri”.

● Focus mode: blokkér apper som forstyrrer deg når du må konsentrere deg om viktigere ting (tilgjengelig for testing i Beta-versjon nå).

● Family Link: som en del av «the Digital Wellbeing» settingene, gjør dette foreldre i stand til å etablere digitale kjøreregler for hele familien.