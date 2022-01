App Clip-koder klare

Annonse

Apples App Clip er her med iOS 14.3.

For forbrukeren er disse lett å identifisere med den helt spesielle, runde QR-koden, utviklet spesielt av Apple til dette formålet. De kan også inkorporeres i en NFC-tag.

Apple App Clip-koder

Tenk deg om - hvor mange apper har du på din iPhone? Og hvor mange bruker du jevnlig?

Det er en god sannsynlighet for at en del bare ligger der og tar opp plass fordi du trengte denne ene appen en enkelt gang. Apple prøver å minimere dette og senke terskelen for fullverdig app-funksjonalitet med App Clips.

Ta som eksempel alle de elektriske sparkesyklene som etterhvert finnes i norske byer, ofte av mange ulike tilbydere. Skal vi gidde laste ned og registrere brukere for alle disse?

Da er det enklere om appen tilbyr en liten kode-snutt som aktiverer kun det du trenger der og da - for sparkesyklene kanskje bare en betalingsform og en identifikasjon. Kanskje det kan løses enkelt med en Vipps-kobling fra tilbyderen.

Det samme kan man se for seg for bybane-billetten om man er på dagstur i Bergen (og ikke bor det til vanlig), eller for den spesielle parkeringsløsningen som kun finnes i en spesifikk kommune. Og så videre.

Eller bare en enkel måte å bestille mat og drikke rett fra bord 17, uten å måtte gå til baren for å stå i kø. Høyst aktuelt i våre dager. Her er det bare å hive seg på for utviklere.

Du kan lese mer om App Clip Codes på Apples utviklersider her. Sjekk ut en fungerende App Clip-kode til Chibi Studio nedenfor.

Via Apple