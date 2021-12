Denne appen forteller deg om du kan skifte til elbil

Annonse

Overveier du å kjøpe ny bil? Du sikler kanskje på en Tesla, men er i tvil om kjørebehovet ditt passer til en elbil. Spørsmålene er mange: Hvor ofte må man egentlig lade elbilen, rekker jeg frem til hytta og kan jeg spare penger på å bytte ut bensin- eller dieselbilen med en elbil?

Hvis du er i tvil om en elbil er noe for deg, så er kanskje den nye appen fra Jaguar en god start.

Appen er utviklet av Jaguars eget team, den heter Go I-PACE, er gratis, og kan lates ned fra AppStore eller Google Play til alle iOS- og Android-telefoner.

Profilering?

"I all sin kompliserte enkelhet bruker den data fra din kjøring med en bensin- eller dieselbil til å beregne hva samme strekning ville koste i en I-PACE. Ut fra ditt kjøremønster (etter minimum to ukers bruk for å ha nok og pålitelig data) beregner den dessuten hvor ofte du ville ha behov for å lade, og hvilken rekkevidde du kan forvente å ha med din nåværende måte å kjøre bil på. Den skaper med andre ord en brukerprofil". Det skriver Jaguar i en pressemelding.

Vi i Computerworld har ikke testet applikasjonen, og kan derfor ikke gå god for at den er så fantastisk som bilprodusenten skal ha det til.

I appen skal du kunne se hvor mange ganger du vil ha behov for å lade underveis. Appen skal være utviklet på bakgrunn av et omfattende testarbeid som omfatter over 35.000 turer foretatt forskjellige steder i Europa, og som viser at gjennomsnittbilisten kjører ca. 350 kilometer i uken.

Ifølge Jaguar betyr det at de aller fleste bare trenger å lade elbilen sin én gang i uken. Det er jo en mulighet for at appen er en brikke i bilprodusentens markedsføring av sin egen elbil, som også heter I-PACE. Men hva vet vel vi...

Lading

Ved hjelp av appen skal brukeren kunne klikke seg inn på hver enkelt tur. Her kan de se hvor mye av batteriet de potensielt ville ha brukt, lengden på turen, tiden den tok og et kart over kjørt distanse. I dette kartet kan du forøvrig også se hvilke lademuligheder du har passert på veien.

– Go I-PACE-appen er laget for å synliggjøre hvordan det kan være nyttig for bilister å skifte til elbil. Hvis man ser på de dataene vi hittil har samlet inn, er det tydelig at I-PACE ikke bare er billig å eie og bruke, den viser også hvor enkelt og komfortabelt et skifte til elbil vil være, sier Johanna Hewitt fra Jaguar Land Rover Digital Innovations.