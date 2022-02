Apple tester WebAssembly

Annonse

Apple har begynt å ta ibruk WebAssembly for iWork.

På denne måten sikres optimal ytelse for webapps, samtidig som den native kodebasen (C++/Objective C) relativt enkelt kan konverteres til høyytelses-formatet wasm for nett.

iWork iCloud og wasm

Det konkrete tilfellet som nevnes gjelder iCloud-webapps for iWork. En dedikert verktøyskjede ble utviklet basert på LLVM og en wasm-backend. Dette inkluderer en custom kompilator og linker, et runtime-miljø for Objective C, et Foundation-lag samt en TypeScript-bro.

Hensikten er å målrette kode mot wasm slik at denne kan kjøres med optimal, nær maskinkode-hastighet, men over en moderne nettleser. Og i prinsippet også andre steder.

Men wasm kan også brukes til å kjøre kode kryss-plattform, via et målrettet utviklingsmiljø. Som et eksempel nevnes Uno-kalkulatoren som er basert på åpen kildekode fra Microsoft - den er en del av Windows 10.

Uno-plattformen har brukt kildekoden som utgangspunkt for et wasm-prosjekt, og laget apper for både web, iOS, macOS og andre plattformer. Se også en demo-video nedenfor.

