Operas gaming-nettleser for Mac

Norske Opera er ute med en ny nettleser til Mac.

Opera GX er spesielt beregnet på gamere og deres behov knyttet til det, men kan være aktuell også for andre. For den er rask.

Opera GX for Mac Early Access

En spill-relatert nettleser, hva er det? Spesielt tilpasset nettspill i Flash? Neida, det er Opera som frir til seriøse gamere som trenger å ha kontroll på alle maskinressurser, inkludert nettleseren.

Et godt eksempel på en nettleser som kan trenge styring er Google Chrome. Mange bruker Chrome, som har mange fine egenskaper, men også uvaner i form av et høyt ressursforbruk om man har mange faner åpne samtidig.

Opera GX gir deg som bruker individuell kontroll over systemressurser som prosessor og minne, og du kan velge å sette tak på hvilken andel av dette nettleseren skal få tilgang til. Båndbredde er visstnok en hovedutfordring relatert til spill-virksomhet, så også dette kan styres.

Men samtidig er det også meningen at nettleseren skal støtte opp under spillingen. Twitch.tv er direkte integrert, og også livestrømmer / video-vinduer kan bli flytende. På sikt skal disse kunne legges oppå spill-innhold, også.

I tillegg er det mulighet for å tilpasse grafikk så ikke nettleseren trekker ned helheten, og så er det støtte for tillegg inkludert Chrome-baserte. Så det er mye spennende her.

Nevnte vi at Opera GX er rask? Test selv! Det er dessuten også innebygget en gratis VPN-tjeneste. Og en startside med gaming-relatert innhold og nyheter.

Du kan lese mer om Opera GX her. Sjekk også ut noen promovideoer nedenfor.

Early access-versjonen av Opera GX kan lastes ned fra Opera her.

Via Opera