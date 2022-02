Apple Arcade ankommer

Annonse

Apples spill-tjeneste Apple Arcade er rett rundt hjørnet.

Selskapet har inngått samarbeid med en lang rekke spill-utviklere for innhold som (ihvertfall i første omgang) blir eksklusivt tilgjengelig her.

Apple Arcade som abonnement

Med Apple Arcade fortsetter Apple satsningen på tjenester i form av tilbydning av innhold - det være seg musikk, film og tv, applikasjoner, sky-tjenester, bøker og tidsskrifter, og nå altså også spill. Over 100 spill vil bli tilgjengelig når tjenesten nå lanseres, og flere forventes å tilkomme.

Tjenesten vil bli abonnements-basert, og da slik at alt innholdet i spillene (i prinsippet) er fullt ut tilgjengelig til enhver tid. Slutt på reklame og kjøp av mynter, juveler og annet som ellers tynger ned spill-opplevelsen.

Apples medvirkning er nok først og fremst tilstede gjennom sine økonomiske muskler slik at utviklerne får handlingsrom til å lage spill for denne typen tjeneste der de får en løpende andel av inntektene. Akkurat hvordan dette forholder seg er ikke kjent, kanskje det er på bakgrunn av hvor populære spillene er?

Spillene er ment å skulle fungere på tvers av Apples ulike plattformer, det vil si at du kan spille på din iPhone eller iPad, og senere fortsette på AppleTV eller Mac'en. Dette vil gjelder etterhvert som tjenesten er full ut lansert, noe som skjer trinnvis gjennom høsten. Du vil heller ikke trenge å ha nettilgang for å kunne spille, noe som vil være attraktivt i en familie-kontekst med tanke på yngre spillere uten data-abonnement (eller frykt for store utgifter i den forbindelse).

Apple demonstrerte en rekke spill fra tjenesten under lanserings-eventet i begynnelsen av september, og det kan generelt synes som om man har lagt seg på en familievennlig linje. Så selv om kvaliteten nok er tenkt å matche nivået fra en HBO er nok innholdet antakelig nærmere Disney-kanalen enn Game of Thrones. Antar vi.

Det som ihvertfall er sikkert er at Apples mange ulike plattformer alle er habile spillplattformer med tanke på prosessorkraft og grafikk, men hittil har ankepunktet nesten alltid vært fraværet av godt innhold. Dette har endre seg noe med årene og spesielt siden iOS ble lansert, men det gjenstår fremdeles mye. Og her kan virkelig Apple Arcade sette spor.

Pris i Norge blir 59 kroner måneden, og med en prøveperiode på én måned. Alt innhold blir tilgjengelig for opptil seksfamiliemedlemmer koblet til samme AppleID. Apple Arcade vil være tilgjengelig fra 19. september på iOS, fra 30. september på iPadOS og tvOS 13 og i oktober på macOS Catalina.

Du kan lese mer om Apple Arcade hos Apple her. Sjekk ut traileren nedenfor.

