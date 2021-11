Tom Hanks-suksess for Apple TV+

Annonse

Apples strømmetjeneste for film og serier har fått en solid film-hit.

Tom Hanks både spiller i og har skrevet screenplay’et for Greyhound, en filmatisering av C.S.Foresters bok om ubåt-slag i Atlanterhavet under 2. verdenskrig, The Good Shepherd.

Grehound på Apple TV+

Deadline rapporterer om stor suksess for Apple+ under åpningshelgen tidligere denne måneden.

Opprinnelig skulle filmen få sin premiere på amerikanske kinoer, men den globale pandemien har satt en stopper for det. Apple endte opp med betale 75 millioner dollar for rettighetene, og alle med tilgang til Apple TV+ kan se den gratis.

Hanks skal forståelig nok ha blitt skuffet over at filmen ikke kom på kino, men det meldes altså om gode strømmetall. Filmen har fått en rekke gode anmeldelser, og skryt blant annet for effektiv bruk av 90-minutters formatet.

