Apple Music med alternative album-visninger

Apple Music har fått ny funksjonalitet.

Med denne nye visningen kan du se ulike utgaver av samme album.

Other Versions på Apple Music

Musikk-entusiaster vil vite at det ofte finnes mange ulike innspillinger av samme låt, eller også av samme album.

Det kan være jubileums-utgaver, en ny mastering av en gammel innspilling, eller for den saks skyld en spesial-utgivelse av demoene eller også en Delux-utgave med flere bonus-spor. Eller kanskje samme rap-album med versjonen for barnevennlig språk, og uten sensur.

Disse kan man nå se gruppert under en seksjon for andre versjoner på Apple Music. Funksjonen rulles ut fortløpende og er ikke nødvendigvis tilgjengelig fullt ut over alt enda. Men du kan gjøre en test ved å følge lenken nedenfor.

Det er i første omgang altså ulike versjoner av i prinsippet samme utgivelse av samme artist eller band, ikke ulike innspillinger av et verk eller en sang av ulike artister slik som en cover, eller en instrumental- eller a capella-versjon eller liknende.

Du kan teste funksjonen på Apple Music på iPhone og iPad, eller også på iTunes på en Mac, med for eksempel albumet Transatlanticism av Deathcab for Cutie her.

Via MacStories