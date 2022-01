M1 Pro og M1 Max - Apples kraftigste chips

Annonse

Apple lanserte nylig en helt ny MacBook Pro.

Nytt var både utseende og mye av innmaten, deriblant helt nye prosessorer som bygger videre på M1-brikken.

Apple Silicon

Apple Silicon er samlebegrepet for Apples egen-utviklede ARM-prosessorer, og M1-brikken finnes allerede i iPad Pro, Mac mini, MacBook Air, iMac og MacBook Pro (13-tommeren).

Nå, sent i 2021, lanseres M1 Pro og M1 Max. Disse CPU'ene blir å finne i de nye 14- og 16-tommers utgavene av MacBook Pro med det nye designet. M1 Pro og M1 Max skal gi opptil 70 prosent raskere prosessorytelse enn M1. Grafikkprosessoren i M1 Pro er opptil to ganger raskere enn M1, mens M1 Max er opptil hele fire ganger raskere.

M1 Pro og M1 Max er mer enn bare en prosessor - det er en såkalt SoC-arkitektur (System on a Chip) som forener både CPU, GPU og nå også fellesminne i samme brikke. Dette inkluderer også et sett kontrollere, som for eksempel mediekontrollere.

M1 Pro har opptil 2000 GBps minnebåndbredde som støtter opptil 32 GB fellesminne. M1 Max har også opptil 400 GBps minnebåndbredde, dobbelt så mye som M1 Pro og nesten seks ganger så mye som M1, og støtte for opptil 64 GB raskt fellesminne.

Verd å merke seg er at M1 Pro og M1 Max leverer samme nivå av ytelse uansett om MacBook Pro er koblet til strøm eller kjører på batteriet. M1 Pro og M1 Max er også utstyrt med forbedrede mediemotorer med egne ProRes-akseleratorer spesielt myntet på profesjonell videobehandling. Og 5-nanometerteknologi har gjort det mulig å få plass til hele 33,7 milliarder transistorer i M1 Pro.

Begge brikkene har en 16-kjerners Neural Engine for akselerert maskinlæring lokalt på enheten og forbedret kameraytelse. Skjerm-kontrolleren er videre kraftig nok til å bruke flere skjermer, og innebygde Thunderbolt 4-kontrollere gir enda større I/O-båndbredde. Den sikre enklaven (Secure Enclave) er også en del av SoC-designet.

