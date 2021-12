Dette er neste generasjon Mac

Annonse

Apple har lansert sin egen M1-prosessor.

Den blir å finne i MacBook Air, MacBook Pro samt Mac mini, og kan bestilles om en uke.

Mac på M1, Apple Silicon

Apples nye M1-prosessor, av typen ARM, lages på mikroskopiske 5nm-prosess og har intet mindre enn 16 milliarder transistorer. Dette fordeles på 8 kjerner, fire for høy hastighet, og fire for høy effektivitet. Apple selv hevder at brikken fort er dobbelt så effektiv (ytelse over effekt) enn konkurrentene, og det betyr lengre batteritid eller mer regnekraft.

I den samme brikken sitter det også en dedikert grafikkjerne, og et eget 16-kjerners nevralnettverk for innebygget maskinlæring. Den sikre enklaven vi kjenner som en adskilt brikke i Mac fra før er nå også integrert i M1, som kalles for en SoC (System on chip).

Oppsummert sier Apple at M1 yter opptil 3,5 ganger mer som CPU, opptil 6 ganger mer som GPU, og opptil 15 ganger mer som maskinlæringsenhet. Samtidig skal batteritiden kunne dobles sammenliknet med foregående generasjon Mac.

Apple oppgir ikke hastigheten på denne (eller variasjoner av) brikken på noen av maskinene, så vi får vente til noen får analysert både ytelse og tatt en titt gjennom røntgenmaskinen.

Apple har funnet plass til M1-brikken i tre ulike Mac-maskiner: MacBook Air, MacBook Pro, samt Mac mini. Disse vil da komme med den nye macOS-versjonen Big Sur.

MacBook Air er fremdeles den letteste innen familien, fremdeles lydløs uten vifte, og skal altså både være kraftigere, men ikke minst ha opptil 18 timers batteritid.

Med 256 GB lagringsplass, 8GB fellesminne og to Thunderbolt- / USB 4-porter så begynner denne modellen på 12,790 kroner. TouchID er fremdeles inkludert. Denne maskinen har 7 grafikkjerner.

Nytt liv får også Mac mini med M1-brikken, og er Apples rimeligste Mac slik den selges uten tastatur eller skjerm. Verd å merke seg er at denne rimelige bordmodellen har en innebygget vifte, så vi antar det betyr en noe høyere klokkefrekvens med tilhørende ytelse.

En Mac mini med 8 GB minne og 256 GB SSD-lagring og Gigabit Ethernet koster fra 8990 kroner. Denne modellen har 8 grafikkjerner.

Annonse

Nye MacBook Pro 13" med M1-chip sies å ha opptil 20 timers batteritid – den lengste til nå i en Mac. Minnet skal være raskere i denne Pro-modellen, noe som til en viss grad rettferdiggjør den høyere prisen. Det er også 8 grafikkjerner i denne maskinen. Med 8 GB minne og 256 GB SSD-lagring samt to Thunderbolt- / USB 4-porter begynner denne på en pris av 16 490 kroner. Touch Bar og Touch ID er fremdeles inkludert.

Les mer hos Apple her.