Apple TV+ til helgen

Fredag er det premiere for Apple TV+.

Apples nye strømmetjeneste for filmer og serier begynner i bratt oppoverbakke.

Apple blir ikke eneste utfordrer (i USA) når også Disney kommer på markedet med en liknende tjeneste. HBO vil også få en premium-tjeneste i snarlig fremtid. Selv Facebook produserer eget medieinnhold, og med Netflix og Amazon i forkant så har Apple litt å ta igjen.

Men det satses friskt, og alle vet at Apple har penger på bok. Faktisk er noen av seriene allerede fornyet for nye sesonger – før de overhodet har hatt allmen premiere. Selskapet er selvfølgelig helt avhengige av å produsere nytt innhold fortløpende for ikke å miste kunder.

Heldigvis vil tjenesten inngå for ett år i kjøp av kvalifiserende ny iPhone, iPad, iPod touch, Mac eller Apple TV. Og studenter får rabatt. For andre blir prisen 59 kroner måneden, og det er anledning til å prøvekjøre i en uke.

Apple TV+ er uten reklame, kan ses online og offline når som helst for deg og inntil seks familiemedlemmer med AppleID. Og det vil være høyverdig innhold med 4K HDR bilde og Dolby Atmos lyd.

I tillegg til å være tilgjengelig gjennom egen app på iPhone, iPad og Mac samt Apple TV vil tjenesten også være tilgjengelig gjennom nettlesere på adressen tv.apple.com, og også gjennom apper i nyere smart-TVer og medie-pinner.

Du kan lese mer om tilbudet på Apple TV+ her. Sjekk ut See-featuretten nedenfor.