AppleWatch Series 7 kan bestilles fredag

Vi har lurt på det lenge: Når kommer de nye AppleWatch-klokkene for salg?

Nå er svaret her: denne fredagen klokken to på ettermiddagen er det så langt, og uken etter er de å finne i (de rette) butikkene.

Apple Watch Series 7

Enten du har ventet på å oppgradere eller sittet på gjerdet – nå er tiden kommet for å bestille Apples mye smartur.

Er du i leiren fra før kan du se frem til enda flere funksjoner som del av "Alltid på"-funksjonaliteten, men ikke minst også et større display med tynnere kant rundt. Det ser riktig elegant ut, og Apple har til og med laget to egne digital urskiver (Contour og Modular Duo) for å gjøre et poeng ut av nettopp det – den følger kurvaturen i skjermen og formelig drar seg rundt skjermen.

Dette får likevel ikke nevneverdig konsekvens for selve klokken, for den er fysisk knapt større. Den lille rammene rundt er nå kun 1,7 mm tykk. Og ikke bare du, men også appene kan dra fordel av dette ved at det for eksempel blir enklere å skrible bokstaver som tekst-input på displayet.

Og også denne blir en "hele dagen"-klokke med 18 timers batteritid, og som også inkluderer raskere lading.

De to størrelsene er 41 mm og 45 mm på selve huset, og skjermen har et beskyttende krystallglass i fronten. Og for første gang er smarturet IP6X-sertifiser for bestandighet mot støv (tetthet), og fremdeles også en vannbestandighet på WR50. Så den burde tåle norske tilstander.

