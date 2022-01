AppleWatch med søvnmåling

Annonse

Apple fortsetter satsningen på eHelse.

Og det kan se ut som om høstens lanseringsevent også kan bringe med seg nye AppleWatch-modeller med ny helse-relatert funksjonalitet.

Annonse

AppleWatch

AppleWatch har blitt en stor suksess for selskapet, og den har også blitt den enerådende smartklokken på markedet. Ja, faktisk er det verdens mest solgte ut - uansett.

Annonse

Men Apple hviler ikke på sine laurbær - men ønsker derimot at du skal sove desto bedre. Og det skal smarturet kunne hjelpe deg med, takket være sine mange sensorer men ikke minst også gjennom en rekke avanserte algoritmer som analyserer både bevegelser, puls og lyd (!).

Deler av denne teknologien skal stamme fra et oppkjøp av et selskap kalt Beddit, og som kom på markedet med en maskinvare-basert søvnmåler som fremdeles selges på Apples nettsider til cirka 1650 kroner.

Annonse

Det er 9to5Mac som mener å ha funnet kildekode som indikerer at en ny søvnmåler-funksjon vil bli del av watchOS 6, og at dette skal gjelde også for eksisterende modeller.

En annen interessant opplysning er at det visstnok skal bli mulig å benytte seg av to ulike AppleWatch-klokker til dette dersom det er aktuelt: Én modell til daglig bruk, og mens denne lader natten over så kan en annen modell benyttes til søvnmålingen. Og så lades denne om dagen. Eller at man blir minnet på å lade det ene smarturet man har en stund i forveien.

Rykter trenger ikke bli virkelige, men det synes ganske sannsynlig at det er nettopp helse-relaterte funksjoner Apple kommer til å satse tung på når det gjelder nye AppleWatch-modeller.

Og på tampen et annet rykte: Det kan bli aktuelt med nye materialer i årets modeller: Keramisk, ripefast materiale; og titan. Om en uke vet vi mer!