Nye Apple Watch Pride-remmer 

Farger er i vinden om dagen, også hos Apple.

Nylig lanserte selskapet en bråte nye iMac-modeller i et vell av farger. Og nå i tillegg også to nye urremmer til Apple Watch.

Apple Watch Pride Edition

Med nye Pride Edition-remmer kan du feire når du vil, sier Apple. Og en real fest kan vi kanskje alle trenge om dagen?

De to nye remmene er den flettede, sammenhengende Solo Loop-typen eller en Nike Sport Loop med borrelås. Sistnevnte er justerbar, noe som kan være praktisk, men førstnevnte må du finne rett størrelse på når du bestiller. Som du forøvrig kun kan gjøre fra Apple selv.

Begge er tilpasset de to urhus-størrelsene 40 og 44mm, mens Solo Loop altså har ni ulike bredder å velge fra. Du kan få hjelp ved å printe ut et ark med en måle-guide for å finne en som passer deg perfekt.

Begge er laget i syntetiske materialer, og fargevalget speiler selvfølgelig flagget til LGBTQ+ bevegelsen.

Prisen for den flettede remmen er 999 kroner, mens sports-båndet koster deg 499 kroner. Du finner disse på Apple her.