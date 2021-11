Analogt smart-ur med hjertefunksjoner

Annonse

CES 2020 er i gang.

Blant tv'er og datamaskiner finner vi selvfølgelig også livsstilsprodukter som trenings- og smartur med helsefunksjoner. Slik som Withings Scanwatch.

Withings ScanWatch

Der Apples smart-ur Apple Watch er heldigital i sitt display har Withings alltid kjørt på analoge urskiver for å definere sitt brand. Men det betyr ikke at det ikke er mye digital smarthet på innsiden.

EKG-sensorer finnes allerede i en annen modell, men med ScanWatch (som har tre innebygde elektroder) skal dette nå være klinisk validert. Klokken vil kunne varsle om atrieflimmer.

I tillegg måles oksygennivået i blodet (SpO2), og dessuten deteksjon av søvnapné. Brukt som et treningsur vil den også kunne angi treningsform (VO2 Max). Withings samarbeider blant annet med Strava for treningshistorikk, og koblet mot en iPhone vil den kunne bruke telefonens stedstjenester for GPS-fiksering.

ScanWatch tåler dessuten 5 atmosfærers trykk og kan fint benyttes i svømming som aktivitet, og dykking ned til 50 meters dyp.

Kokken har et lite, sort/hvit digitalt PMOLED-display (større enn i tidligere modeller) integrert i urskriven for avlesning av tilleggsinformasjon og varsler. Den har også innebygget vibrasjon for alarm og meldinger, men det er usikkert om den også aktiveres dersom avvik i kroppsrytmene oppdages.

Og så finnes det selvfølgelig en app for full oversikt og logg av historikken. Klinisk sertifisering i USA og Europa er pågående.

Funksjonene i uret styres via kronen på siden, for det er ikke berøringsskjerm slik vi finner det i mange andre smartur. Noe som sikkert bidrar til den lange batteritiden.

Batteriet skal kunne vare i opptil en måned, og uret kommer i to ulike størrelser (diameter 38 og 42mm) i løpet av andre kvartal dette året om alt går etter planen. Selve huset er i rustfritt stål av kvalitet 316L, og med glass i ripebestandig safir. Du kan velge mellom remmer i lær og silikon i ulike farger.

Prisen antydes til å ligge på cirka 2500 – 3000 kroner.

Du kan lese mer hos Withings her. Sjekk også ut en promovideo nedenfor.