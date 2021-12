NRK med app-friskning

Annonse

NRK har oppdatert sine iOS-apper for Radio og TV.

Nytt er støtten for CarPlay for radio, samt automatisk trailer-avspilling på AppleTV.

NRK tv og radio

Bilister kan glede seg over CarPlay-støtten i radio-appen til NRK. Antakelig aktuelt for mange som ikke bet på DAB. Løsningen integrerer telefonen med bilens display og kjørecomputer for en sikrere opplevelse. Og spesielt med iOS 13 har enda flere apper kommet til plattformen, inkludert kart- og navigasjonsløsninger inkludert Waze og Google Maps.

Det er live-strømmene som er omfattet av tilbudet i første omgangen, men det jobbes med å få på plass podcaster og annet mer personliggjort innhold. I tillegg planlegges det en funksjon for å fortsette å høre der du slapp på mobilen, samt muligheten til å legge opp en kø eller spilleliste over programmer og episoder.

Når det gjelder tv-appen så sier NRK selv at et bedre serietilbud kan gjøre det vanskeligere å finne frem i jungelen av tilbud. Oppgaven skulle løses med nytt design og nye funksjoner for å hjelpe til med å oppdage nye favoritter.

Så nå testes det ut trailere i NRK TV med automatisk avspilling i skjem-bakgrunnen, ikke ulike Netflix. Du vil se en kort nedtelling på en poster der slik innhold er tilgjengelig.

Og det er kun på en AppleTV at avspillingen vil inkludere lyd. Funksjonaliteten er tilgjengelig gjennom appen for Apple TV av typen 4 eller 4K. Automatisk avspilling kan de-aktiveres i innstillingene. Sjekk ut en demo-video nedenfor som viser det hele.

Via NRK og NRK