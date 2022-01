Ny AppleTV på beddingen?

Annonse

Blir det et skikkelig lanseringsdryss kommende uke?

Vi vet det kommer nye iPhone-modeller - men også AppleWatch, MacBook Pro, Tile-type tracker - og også en ny AppleTV?

AppleTV 2019

Kommende uke holder Apple det årlige september-eventet for å lansere nye telefoner. Og når man først har rampelyset på seg er det fristende å lansere andre nyheter samtidig.

Og når det nærmer seg lanseringer, spesielt av maskinvare, så begynner det å lekke kodenavn til ulike nettsteder. Som for eksempel GeekBench, der man tester ytelsen - men også utviklere og tilbydere av medie-innhold og servere.

I en tweet hevdes det at det kommer en helt ny modell med kode AppleTV11,1 (som altså ikke finnes fra før), og da med forbedret prosessor av typen A12. Dagens modell, som ble lansert i 2017, har tilsvarende en SoC av typen A10X Fusion. Dette er ARM-brikker.

Nå har det ikke kommet en ny, utbredt tv-standard eller oppløsning som skulle tilsi et behov for å øke regnekraften. Derimot har Apple planer om å lansere en abonnements-basert spill-tjeneste, og der er nettopp AppleTV en het kandidat som konsoll. Og dermed også behov for flere ressurser.

Ryktet virker ganske troverdig, og om en uke vet vi mere. Vi ønsker oss samtidig en bedre fjernkontroll...

Via MacWorld Sverige