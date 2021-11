Endelig ny AppleTV

Annonse

Apple har oppdatert mediespilleren AppleTV, etter lang tids stillstand.

Ny prosessor på innsiden men ellers lik i utseendet. Det mest slående er den nye fjernkontrollen, som det endelig går an å se på hvilken vei den vender.

AppleTV 2021

AppleTV anno 2021 støtter fremdeles en oppløsning på 4K, i tillegg til dynamisk kontrast med HDR og også Dolby Vision i 60 bilder i sekundet. Har du en iPhone 12 Pro så kan du nå også strømme 60 bps 4K Dolby Vision over AirPlay.

På innsiden finner vi nå en A12 Bionic-prosessor fra Apples egne rekker. med andre ord er den lille, sorte boksen nå raskere – noe som spesielt spillene vil kunne ha glede av.

Fjernkontrollen minner nå mer om en gammel iPod med sirkulære styringskontrollere med berøringsfølsomhet. Man kan altså fremdeles sveipe over den for å bla, selv om altså styreflaten nå er borte. Eller bruke den som en jog-kontroll ved å sveipe sirkulært rundt, for å skanne forover eller bakover. De som husker Sonys jog/shuttle-kontroller på VHS-spillere vet hvordan dette virker. Eller de gamle iPod'ene.

Men man ser altså hva som er opp, og hva som er ned på dingsen. Siri har for øvrig fått en egen knapp på siden.

Bestill 30. april fra Apple her. Tilgjengelig fra slutten av mai. Prisen er 1 990 kroner for 32GB lagring og 2 190 kroner for 64GB lagring.

Via Apple