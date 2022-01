Alt klart for WWDC 2020

Annonse

Mandag 22.juni klokken 19 norsk tid blir det live-strømming av åpningstalen for WWDC 2020.

Den årlige utviklerkonferansen blir helt korona-virtuell, og vil pågå i fire dager. Det primære fokuset er programvare-relaterte nyheter, men det kan bli en del maskinvare-annonseringer, også.

WWDC 2020

Den store nyheten (etter ryktene) blir introduksjonen av Mac-maskiner som kjører på Apples egne ARM-prosessorer. Selskapet har utviklet den såkalte A-serien for sine mobile enheter, men ikke bli lurt av det: Benchmarks viser ytelse fullt på høyde med bærbare datamaskiner.

Det forventes at Apple gjør dette delvis for å kunne bli sin egen herre på silikon-siden, tatt i betraktning problemene Intel har hatt i senere tid, delvis av økonomiske grunner (prosessoren er én av de dyreste enkelt-komponentene i en datamaskin), og delvis for å få full kontroll over hele stack'en.

Om spådommen slår til betyr det at utviklere trenger noe tid for å legge om eksisterende kode, men det rapporteres at Apple vil lansere både en ny MacBook og en ny iMac allerede siste kvartal i år, eventuelt første kvartal neste år.

Og en ny iMac med tynnere ramme og med et design som kan minne om en iPad Pro skal etter sigende være klar allerede nå (basert på Intel-brikkesett).

Andre maskinvare-nyheter som er nært forestående er en oppdatert Apple TV, et par trådløse hodetelefoner basert på AirPods-teknologi, et ny og mindre HomePod-høyttaler, og ikke minst ny AppleWatch.

Du kan følge live-strømmen av keynote-talen mandag kveld via app, eller Apples egne utvikler-nettsider her.

Via 9to5Mac