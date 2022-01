Ingen virtualisering på Apple Silicon?

Annonse

Apple melder overgang fra Intel til ARM for sine Mac-maskiner.

I løpet av to år skal hele plattformen over på Apples egne brikker under det som nå kalles for Apple Silicon.

Apple Silicon

Det ble nettopp kjent at verdens raskeste supercomputer er japansk, og bygd på ARM. Og at Apple velger å skifte hele Mac-plattformen over på sine egne ARM-brikker - kalt Apple Silicon.

Apple har selvfølgelige lang erfaring med A-serien for iPhone og iPad, men er så sikre i sin sak at de mener at hele overgangen til ARM-brikkesett for Mac-serien kun vil ta to år. Allerede idag ser man ytelse på høyde med bærbare datamaskiner for de raskeste iPad Pro-brikkene.

For utviklere blir det slik at Intel-basert kode nå må rettes mot ARM-plattformen istedenfor. Apple sier dette ofte ikke er spesielt omfattende eller krevende.

For sluttbruker vil de nye ARM-baserte maskinene kunne oversette eksisterende Intel-baserte programmer via en emulator kalt Rosetta 2. Samme strategi ble benyttet tidligere.

For å kunne distribuere filer for både Intel og ARM vil programmerere nå kunne sende ut såkalte universelle binærfiler som inneholder begge versjoner. Sluttbruker skal i utgangspunktet ikke merke forskjell ettersom operativsystemet håndterer dette automatisk.

I forbindelse med WWDC 2020, der paradigmeskiftet offisielt ble annonsert, ble det også vist frem en versjon av virtualiserings-løsningen Parallels Desktop for Mac som kjører på den nye macOS v11 Big Sur-versjonen på ARM.

Det som ble vist var programvare som kjører på et Linux-os. I ettertid har også konkurrenten VMWare annonsert en versjon av Fusion for Big Sur.

Men hva så med Microsoft Windows? Det ser ut til at BootCamp, modusen der man kan starte en Mac i Windows snarere enn macOS, ikke vil være tilgjengelig på ARM. Ihvertfall ikke med det første.

Og heller ikke Windows virtualisert, hverken for X86 eller X64, ifølge Apple selv. Det man kanskje kan håpe på, dersom man altså trenger én eller annen Windows-app fra kontoret, er at Microsoft selv får skikk på WIndows 10 ARM-versjonen.

Utfordringen med denne er foreløpig at den kun kjører ARM-kode (32- eller 64-bit) eller vanlige 32-bit programmer for Windows. Men ifølge en Twitter-melding skal X64-emulering nå være nærmere.

Så det man kanskje kan håpe på er at det blir mulig å kjøre Windows 10 ARM-versjonen virtuelt på Parallels' eller VMWares' løsning, og at Windows 10 selv vil ta hånd om emulering av 64-bits kode dersom det er påkrevd (gjelder mange nye profesjonelle applikasjoner).

Sjekk ut videoen nedenfor fra WWDC 2020 åpningstalen som viser Parallels Desktop for Mac på ARM i aksjon (fra 1:41:54).