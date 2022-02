Atea Norge tar i bruk Apple-robot for gjenbruk

Annonse

Roboten Daisy er designet og bygget av Apple for å demontere enheter og utnytte materialet inni. Roboten kan identifisere og demontere 23 forskjellige iPhone-modeller med en hastighet på 200 enheter i timen.

– Nå tar Atea nok et steg i retning sirkulærøkonomi ved å ta i bruk roboten Daisy, sier bærekraftsjef Elisabeth Nissen Eide i Atea Norge.

Først med roboten Daisy i Norden

Det antas at det ligger millioner av mobiltelefoner og samler støv i skuffer og skap. Det skriver Atea i en pressemelding. Mobilene inneholder blant annet verdifulle mineraler, som er kostbare å utvinne.

Når Atea tar i bruk sorteringsroboten til Apple kan de gjenvinne disse komponentene og mineralene (som for eksempel gull, sølv, aluminium og tinn) som det koster mye å utvinne, men som er helt nødvendige for å lage mobiltelefoner.

Apple har to roboter, hvorav den ene er i Nederland.

– Det er kjempegøy at vi er de første i Norden som signerer en avtale med Apple om å begynne å bruke Daisy. Innen bærekraft snakker vi mye om å få til en sirkulær økonomi, dvs. redusere unødvendig avfall i produksjons- og gjenvinningsprosessen. Dette er et skritt i riktig retning, sier Nissen Eide i meldingen.

Redusere klimaavtrykket i it-bransjen

Atea har lenge gått i bresjen for å redusere klimaavtrykket i it-bransjen. Med Daisy på laget kan de bidra ytterligere til dette.

– Investeringen sammen med Apple er i tråd med Ateas bærekraftsplan for 2030. Vi jobber for å oppnå et forhold på 1:1 mellom solgte it-enheter versus resirkulerte. Det betyr at for hvert enkelt produkt vi setter ut på markedet, tar vi tilbake minst én enhet. Dette skal forlenge levetiden på produktene og bevare ressursene, forklarer Nissen Eide.