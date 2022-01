Apples nye digitale AV-adapter

Annonse

Apple har lagt ut for salg en ny AV-adapter for USB-C.

Den forener behovet for å koble til enheter basert på USB-A, en HDMI-monitor og dessuten også samtidig lading via USB-C.

USB-C digital AV-multiportadapter

Apples forkjærlighet for den symmetriske USB-C kontakten er lett å forstå - mindre lett å fatte er dens ulike anvendelser: Thunderbolt, USB, lyd/bilde/dataoverføring; og dette i ulike kombinasjoner.

Men da USB-C kom inn trakk USB-A ut. Så du trenger en adapter. Da er det kjekt å kunne kombinere denne med en annen ekstern tilkobling du kanskje vil få behov for: HDMI for tilkobling av monitor, flatskjerm eller projektor. Adapteren speiler skjermen på Mac'en til en HDMI-aktivert TV eller skjerm.

Adapteren erstatter en tidligere modell, og tillater nå 4K-oppløsning ved 60kHz (mot tidligere 30kHz).

Den støtter også HDMI 2.0, Dolby Vision og HDR10. For å dra full nytte av nyhetene trenger du en Mac (se under) med macOS 10.4.6 eller senere, alternativt en iPad Pro med iOS 12.4 eller senere.

Dette muliggjør bruk av 11-tommers iPad Pro, 12,9-tommers iPad Pro (3. generasjon), MacBook Pro (15 tommer, 2017 og nyere), iMac (Retina 5K-skjerm, 27 tommer, 2017 og nyere), iMac (Retina 4K-skjerm, 21,5 tommer, 2017 og nyere) og iMac Pro (2018).

Selvfølgelig ytes også 1080p ved 60 Hz eller UHD (3840 x 2160) ved 30 Hz for følgende maskinvare: MacBook Pro (13 tommer, 2016 og nyere), MacBook Pro (15 tommer, 2016), iMac (uten Retina-skjerm, 21,5 tommer, 2017) og Mac mini (2018).

Og for kontinuerlig drift så har adapteren også en USB-C inngang slik at Mac'en fortsatt kan lades gjennom adapteren. Så har du en MacBook med kun én USB-C kontakt så er denne for deg.

Du kan lese mer om adapteren og dens anvendelse på Apples support-sider her. Foreløpig kun på engelsk. Den nye varianten har modellnummer A2119, mens den gamle kalles A1621.

Du kan kjøpe adapteren fra Apple direkte for 779 kroner her.