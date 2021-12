Beats Studio Buds snarlig

Annonse

Hva skuer mitt øye på Insta?

Er det basket-stjernen LeBron James med nye buds?

Beats Studio Buds

Nytt med disse er fravær av ledninger og bøyle til å ha rundt ørene slik vi kjenner de fra andre Beats-modeller. At disse nye proppene vil komme synes rimelig opplagt ettersom henvisninger til disse dukket opp i lekkasjer fra iOS-kildekode nylig.

Med den distinkte B-logoen på siden (dersom bildene er riktige) vil man ikke ta feil av disse buds’ene som kanskje / kanskje ikke også har støy-kansellering.

Som vanlig forventes det at tuppene er i mykt silikon som tilpasser seg ørene og samtidig sørger for en viss tetthet mot utenomverdenen. Vi tror at Apple kommer til å lansere disse i fargene sort, hvit og rødt. Pris er foreløpig ikke kjent.

Via MacRumors