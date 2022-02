Belkins ørepropper møter Apples Find My

Annonse

Belkins nye, trådløse ørepropper likner veldig på AirPods.

Og faktisk likner de også på en uventet måte: Du kan finne dem ved hjelp av din iPhone.

Find My

Apple har en kjekk funksjon for en rekke av sine produkter ved at de kan lokaliseres, mer eller mindre presist, fra andre enheter. Det betyr at du kan bruke en iPhone til å finne dine AirPods ganske så presist, og i en noe mer overordnet forstand også din Mac. Funksjonen kalles for Find My.

Vi vet dessuten også, gjennom kodelekkasje, at Apple har utviklet produktet AirTags - også dette for å kunne lokalisere via ultrabredbånds-spekteret, og da nøkkelknipper, bagasje og liknende. Men disse er altså foreløpig ikke lansert offisielt.

Men det vi nå faktisk vet er at Apple åpner opp Find My for andre, slik at dette dermed kan bli en form for nettverk. Om flere hiver seg på kan vi finne sykkel via den smarte låsen, og så videre. Teknologien baserer seg på nærkontakt til andre enheter som typisk har en aktiv nettverksforbindelse.

Belkin Soundform Freedom

SOUNDFORM Freedom er trådløse ørepropper som har åtte timers batteritid, og har et etui som kan lades trådløst med Qi for ytterligere 20 timers batteri. De likner på AirPods ved første øyekast, men finnes i tillegg også i sort.

Soundform Freedom har også støykansellering, og drives av en Qualcomm QCC3046 Bluetooth SoC-prosessor. I tillegg har de også en viss fuktbestandighet med en IPX5-rating. De lades med en USB-C til USB-A-ledning, og dessuten medfølger også tre ulike silikon-tupper for tilpasning av passform.

Du kan lese mer hos Belkin her. Prisen i USA er 100 dollar, noe som muligens kan tilsi en pris her til lands på drøye 1000 kroner. Foreløpig er disse ikke på markedet enda, men det antydes global tilgjengelighet i månedsskiftet mars/april.

Via PRNewswire