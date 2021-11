iCloud app for Windows håndterer passordene

Annonse

Apple iCloud for Windows er oppdatert til versjon 12.5.

Appen gir deg tilgang til synkronisering av iCloud-data som bilder, og nå også passord.

Apple iCloud for Windows

Det skal sies at Chrome-utvidelsen allerede har gitt tilgang til passord en liten stund, men med den nye iCloud-appen får du flere redigerings- og håndteringsmuligheter. I tillegg til synkronisering av innhold til den lokale harddisken, selvfølgelig.

Innhold som foto og video, selvfølgelig, som du også kan dele med andre. På denne måten vil dataene være i takt på tvers av ulike enheter, og også plattformer.

Utover foto og video inneholder iCloud-tjenesten også epost, kalender, kontakter, bokmerker, samt skylagring.

Du finner iCloud-appen for Windows gratis på Microsoft Store her. Apple har også to support-dokumenter om installasjonen som du kan lese her og her.

En aldri så liten begrensning er at du må ha Windows 10 v18362.145 eller senere.