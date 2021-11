Apple Clips oppdat3rt

Annonse

Apple har oppdatert appen Clips til v3.

Og kaller det for den største oppdateringen noensinne. De er inne på noe: Støtte for HDR på iPhone 12, men ikke minst liggende orientering på video i tillegg til stående gir full fleks.

Apple Clips v3

Clips er en morsomt liten app, som forøvrig er gratis, og som du kan bruke til å lage små animasjoner, lysbildefremvisninger, små prosjekter til skolen, og generelt videoer med ekstra grafiske og auditive effekter. Du kan også bruke Selfie-kameraet til å sette deg selv inn i en 360 graders bakgrunn fra galleriet.

Og bare for å ha nevnt det: Du kan fint ta opp en video med din iPhone, og så redigere i Clips på iPad. Det er støtte for Apples penn i nyere modeller, men også Scribble-funksjonen for tekst-gjenkjenning i iOS 14.

Det at man nå kan ta opp, samt presentere, både i stående og liggende format gjør at Clips egner seg såvel for YouTube som Instagram og Snapchat.

Har du brukt Clips fra før vil du se at brukergrensesnittet har endret seg litt med tanke på de nye funksjonene, men det burde være gjenkjennelig.

Og ja, har du en iPhone 12 kan du både ta opp med HDR, men også eksportere med Dolby Vision.

Du finner Clips på AppStore her. Krever iOS eller iPadOS 14.

Via Apple