Apple og korona-viruset

Den globale pandemien utvikler seg fra dag til dag, fra time til time.

I så måte er det å skrive om fenomenet på mange måter ferskvare, så det tas forbehold om løpende endringer. Men det forsøkes med noen korte notiser om hvordan dette påvirker - og har påvirket - Apple-universet så langt.

Apple og COVID-19

Viruset ble som kjent først oppdaget i Kina, og de strenge karantene-tiltakene rammet både produksjonen og egne butikker der.

Derimot har man nå åpnet butikkene igjen, samtidig som produksjonen angiveligvis skal være ivaretatt. Salget har nok sviktet i dette viktige markedet, noe som vil gjelde alle aktører, men så skal man også huske på at dette har pågått en stund der allerede med ikke minst relativt drakoniske tiltak.

Nå er situasjonen motsatt, og inntil videre er alle Apples egne butikker utenfor Kina stengt i påvente av utviklingen. Dette er frem til slutten av måneden. Tidligere har det også vært en rekke forbyggende tiltak i form av begrenset utprøving av produkter innen kategorien wearables, naturlig nok.

Produktlanseringer

Det har vært stor ryktevirksomhet i senere tid rundt diverse produktlanseringer, så antakelig står disse i kø.

Usikkerhet har det også vært rundt den årlige utviklerkonferansen WWDC, der ikke minst viktige nyheter på programvare-fronten presenteres årlig i åpningstalen. Nå er det klart at WWDC 2020 gjennomføres i juni som vanlig, men i et helt nytt, virtuelt format. Hva det betyr i praksis gjenstår å se, men altså ikke et møtested for de typisk 5000 deltakerene.

Videre meldes det at Apple har tatt grep når det gjelder både å hurtig-godkjenne relevante apper som informerer om korona-viruset, og samtidig også sikre at slik informasjon kommer fra pålitelige kilder. Et eksempel på en app som er godkjent er COVID 19-trackeren fra HealthLynked.

Rengjøring av berøringsskjemer

Til slutt tar vi også med en video, utført av Wall Street Journal, som viser hvordan bruk av rengjøringsprodukter vil kunne påvirke den oleofobiske filmen som finnes ytterst på iPhone-skjermen. Apple har egne retningslinjer for hvordan denne skal rengjøres korrekt, samtidig som man har spurt seg om hva som skjer dersom man tyr til kraftigere lut.

Det finnes for øvrig egne desinfiseringskamre for iPhone med bruk av UV-lys.

