Digitalt reisepass lanseres i april

Den internasjonale organisasjonen for lufttransport IATA, rettet mot flyselskap, lanserer et digitalt reisepass i midten av april måned.

Man er avhengig av samarbeid med både land, flyplasser og flyselskap, men appen vil kunne brukes både som digitalt reisepass, som bevis for korona-vaksine, samt for COVID-19 prøvesvar. Appen lanseres først kun for iOS.

IATA digitalt reisepass

Etter planen skal appen lanseres 15. april, og det første selskapet som skal teste ut løsningene er britiske Virgin Atlantic på sin flygning fra London til Barbados. Barbados er ett av de første landene som aksepterer digitale pass fremfor analoge papirdokumenter.

Tanken er at en slik app skal forkorte innsjekkingstiden, samtidig som det blir enklere for den reisende med færre reisedokumenter.

Ifølge IATAs talsmann Alawadhi skal et stort antall flyselskap ha bedt om å delta, og det er lett å tenke at det blir en forutsetning med vaksinebevis for å kunne reise til enkelte destinasjoner i tiden fremover.

Via Reuters