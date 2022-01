Apple vil ha bedre passordhåndtering

Annonse

Passord er vanskelig.

Apple vet det, og selv om både macOS og iOS har innebygget passordhåndtering så ønsker man seg et felles løft gjennom et samarbeid med utviklere.

Apple Password Manager Resources

Det er bare å være ærlig: Du har nok ikke gode nok passord. For selv om Apple passer på dem for deg gjennom Keychain i iOS og macOS så er det stor sannsynlighet for at du har laget dem selv, og ikke minst at du gjenbruker samme passord mange steder.

Apples løsning er slik at den også foreslår nye passord for deg om du lager en ny konto i en nettbutikk, for eksempel. Disse skal det mye til å klare å huske, og det er heller ikke meningen: De lange, tilsynelatende meningsløse kombinasjonene av tall og tegn er laget for nettopp å være sikre.

Men så skjer det rett som det er at nettsiden nekter å godta denne sikre strengen av tegn som systemet har laget for deg. Og da er det lett å falle tilbake til gamle (u)vaner.

Så med Password Manager Resources håper man at de som utvikler passord-apper, og også nettsidene, kan få noen felles ressurser for å kunne kjenne til regelsettet som de ulike nettstedene bruker – og da slik at sikrest mulige passord kan genereres uten trøbbel.

FIDO

Og mens vi er inne på det: FIDO-alliansen har publisert en ny nettside rettet mot å informere sluttbrukere om fordelen av faktisk å slutte å bruke passord helt – til fordel for maskinvare-autentisering.

Det kan være en smarttelefon, men gjerne også en biometrisk nøkkel som for eksempel YubiKey som vil kunne fungere mot både iPhone og Mac (over USB) eller også via Bluetooth. Både Apple og Google støtter opp om dette, og WebAuthn-autentisering har vært tilgjengelig på Apples plattformer siden ifjor.

Og mens vi snakker om Google: Selskapet støtter nå bruk av nøkler som nettopp YubiKey til autentisering mot sine egne nettsider, i tillegg til iOS-appen som også finnes fra før.

Du finner Apples open source-data på GitHub her.

