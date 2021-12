Nett og smart IR-termometer

Annonse

Måling av kropsstemperaturen er et høyst aktuelt tema.

Nå er det en liten stund til denne Kickstarter-kampanjen vil sende ut de ferdige produktene, men det er sikkert ikke dumt å planlegge litt fremover.

ThermBot

La det være sagt først som sist: Kickstarter-kampanjer er ikke garantert å lykkes selv om finansieringsmålene nås. The Thermometer av ThermBot har allerede nådd sitt mål, samtidig som vinduet fremdeles er åpent. Men det ville ikke være første gangen at også et fullfinansiert prosjektet ikke kom i mål med et endelig produkt.

Med det sagt så er målet godt overskredet så startkapitalen synes definitivt sikret, så man kan håpe på ferdigstilling og forsendelse i løpet av året.

Og hva er så spesielt med dette termometeret? Det skal være verdens raskeste og minste smart-termometer med 100% nøyaktighet. Målingen skjer infrarødt slik at det fungerer på avstand og uten fysisk kontakt, noe som kan være en fordel for eksempel når man skal ta tempen på små barn.

For å kommunisere benytter man seg av trådløs Bluetooth-teknologi, men man trenger ingen app for å kunne bruke det. Man kobler enheten simpelthen til en strømkilde ved hjelp av den innebygde (og uttrekkbare) USB C-kontakten - noe som kan være en batteripakke, eller også en smart-telefon. Det medfølger en adapter til Lightning for iPhone-bruk.

Målingen aktiveres så ved hjelp av en liten knapp på siden, og resultatet kan overføres til telefonen. Direkte-avlesning får man på selve enheten med et lite LED-display, og man kan bytte mellom Celsius og Fahrenheit som måleenhet.

Termometeret er lite nok til å kunne være med deg rundt overalt, for eksempel på et nøkkelknippe. Materialene som er brukt er rustfritt stål og glass. Prisen er $89 for å kunne sikre deg ett eksemplar. Frakten er inkludert med norske avgifter vil kunne komme i tillegg.

Du kan lese mer om Kickstarter-kampanjen her eller her. Sjekk ut en promo-video nedenfor.