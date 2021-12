Høstens emoji er klare

Annonse

Et bilde sier mer enn tusen ord.

Ikke sikkert emojiene har akkurat det samme potensialet, men det er ikke tvil om at de har rukket å bli en utrolig populær uttrykksform, spesielt på mobile enheter.

Verdens emoji-dag

De fleste obskure tegn-kombinasjoner á la ;-) eller :-( som vi kjenner fra SMS-enes storhetstid har gått over i glemselen, og lever kanskje kun videre i ASCII-kunst og kildekode. For hvem er vel brydd med å taste inn ¯\_(ツ)_/¯ når du har et eget tegnsett for emojier tilgjengelig på en iPhone?

Årlig kommer det nye tilføyninger, og analytikere estimerer at det sendes over seks milliarder emoji daglig i ulike medier. Disse rulles ut litt ulikt av de ulike tilbyderne etterhvert som de ratifiseres, og for Apple skjer dette typisk i forbindelse med oppdateringer til operativsystemene om høsten. Noen ganger hyppigere.

Prosessen med hvordan en emoji blir til er både lang og innfløkt, for siden UNICODE-tegnsettet standardiseres så er det selvfølgelig komiteer, møter, og en hel regle med prosedyre man må gjennom fra en ide og et forslag til et endelig vedtak. Er du nysgjerrig anbefaler vi denne podcast-episoden.

Førerhund, holde hender, og mat

Apple har selv jobbet for å få inn en rekke nye tegn, blant annet med fokus på mangfold og inkludering. Dette gjelder blant annet en rekke varianter av to personer som holder hender, men også ulike hjelpemidler slik som høreapparat, førerhund, proteser og så videre.

I tillegg blir det gjespe-fjes, heldekkende badedrakt, vaffel, falafel, smør, hvitløk, samt nye dyr som dovendyr, flamingo, orangutang, og stinkdyr.

59 nye emojier totalt blir tilgjengelig gratis på Apples plattformer til høsten som del av iOS 13 og macOS Catalina. Flere tusen er allerende tilgjenglelige. Både sender og mottaker må være oppdatert til samme basis-versjon for ikke å se tomme tegn istedenfor.

