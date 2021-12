Apple-event: Hva kan vi vente oss?

Annonse

California Streaming er stikkordet for eventet.

Et artig lite ordspill som henviser både til at dette nok en gang blir et virtuelt event, i tillegg til at Apple er California-basert, selvfølgelig.

Apple Event høsten 2021

På horisonten truer den globale brikke-mangelen, men visstnok har dette ikke påvirket Apple. Så det blir en iPhone 13 - eller ihvertfall tror de fleste at det blir navnet. Visuelt blir det antakelig veldig likt som rådende iPhone 12.

Men innmaten får trolig en nye Apple ARM-prosessor, og det går rykter om en ProMotion-skjerm med 120Hz. Det hadde vært kjekt. Og selvfølgelig programvaren iOS 15, som alle vil få tilgang til. Og ny AR-funksjonalitet? Nye kameraer / linser?

Et annet hett rykte er en "alltid på"-skjerm som har grunnleggende funksjonalitet uten at dette påvirker batteri-tiden. Dette kan gjenspeile informasjon som klokkeslett, dato, meldinger, påminnelser, og liknende.

Apple Watch Series 7

Et spennende rykte er et nytt smartur fra Apple som ikke minst vil få nytt design. Klokken kan selvfølgelig bli lansert på et senere tidspunkt, men siden Apple først har vår oppmerksomhet...

Visstnok skal den nok få både større skjerm (økt med hele én millimeter diagonalt på begge modeller), men også et design med flate sidekanter som minner om iPhone 12-designet.

Nye sensorer vil alltids være et godt gjett for nye Apple Watch-modeller, spesielt med tanke på helse-funksjoner. Det har gått rykter om en trådløs blodsukker-måler, men muligens er det fremdeles for tidlig for dette.

One More Thing...

Får vi en aldri så liten bonus, noe vi ikke har ventet oss? Det skal være nye AirPods Pro-modeller på gang, og det ville ikke overrasket med tanke på et såpass ungt produkt. Ny iPad? Kanskje. Ny MacBook Pro med 14" skjerm? Ja takk, gjerne det!

Du kan se eventet på direkten hos Apple og på ulike plattformer her.

