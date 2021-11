Lekket Apple iPhone 12?

Annonse

iPhone 12 lanseres tirsdag 13. oktober.

Såpass synes klart. Og Apple selv kan ha avslørt at årets modell får større skjermflate når innhakket i toppen er trukket fra.

iPhone 12-lansering

Vi har såvidt passert lanseringen av Apple Watch Series 6, og så kommer altså den noe forsinkede iPhone-lanseringen.

Og ifølge Bloomberg så vil det komme enda et event i november, og da for å lansere den tidligere annonserte MacBook-maskinen basert utelukkende på Apples eget ARM Silicon-design .

Andre hete rykter som svirrer som "one more thing" for tirsdagens evenement er en ny HomePod mini, med UWB-sensorer - ifølge John Prosser. Men AirTags-brikkene skal visstnok være utsatt til våren neste år.

Det har også blitt observert at Beats by Dr. Dre-henvisningen har forsvunnet fra Apples egne nettsider, noe som kan tyde på at de nye AirPods-baserte hodetelefonene vil bli lansert under Apple-brandet.

For øvrig er 5G en solid kandidat til ny topp-funksjon, samt Dolby Vision-opptak, ny LiDAR-sensor, totalt fire ulike skjermstørrelser med en topp-modell på 6,7 tommer kalt Pro Max, og potensielt blått som en ny kabinett-farge (sammenlikn med de nye Apple Watch Series 6).

Noe som også er oppe i luften er hvorvidt Apple vil fortsette gratis-perioden med Apple TV+. Hittil så har det første året vært inkludert ved kjøp av en ny iPhone eller iPad. TechCrunch melder at Apple i første omgang forlenger gratis-perioden for enkelte til ut februar neste år - og så får vi se om det nå blir slik at man må betale for strømmetjenesten fra første dag.

For mer informasjon om lanserings-eventet se Apples nettside her.