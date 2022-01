Annonse

Det er slett ikke uvanlig å se en iPhone i film og tv-serier.

Men visste du at det er strenge regler for hvordan det kan foregå?

Knives Out-spoiler

Rian Johnson er manusforfatter og regissør av suksessfilmen Knives Out som hadde premiere på norske kinoer i desember i fjor.

For mange er han også kjent som regissøren av Star Wars: Episode VIII - The Last Jedi.

I en bakomfilmen-video presenterer han en gjennomgang av hvordan en scene i filmen har blitt til, med alle sine utfordringer.

Og en liten detalj han lar skinne gjennom: Skurker bruker ikke iPhone. Apple tillater bruk av iPhone på film, men han sier at det ikke kan være av en bad guy. Og han er selvfølgelig klar over at han dermed til en viss grad avslører hvem som ikke kan være de onde med en iPhone i kommende filmer.

Man skal kanskje ta det med en klype salt, for i Apples egenproduserte serier som The Morning Show brukes iPhone av mange, også av negativt ladete karakterer. Men du er herved altså advart.

Sjekk ut video-klippet fra Vanity Fair der Rian Johnson dissekerer en scene i filmen – og dessuten kommer med avsløringen (ca. ved 3 minutters-merket).

Via ScreenRant