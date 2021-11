Stephen King-grøsserserie på TV+

Annonse

En ny Stephen King-grøsser finner veien til Apples strømmetjeneste TV+.

Genren er ikke ukjent, for vi minnes godt M. Night Shyamalans The Servant.

Lisey’s Story

Det hele er en Bad Robot-produksjon, noe som borger for en god opplevelse med J.J.Abrams som produsent. Og King har selv skrevet de åtte episodene for tv basert på hans roman med samme navn, opplagt et pluss også det.

Men ikke minst er det også en solid besetning med mange kjente fjes som kommer til å bære fremføringen, anført av Julianne Moore og Clive Owen i tillegg til Joan Allen, Jennifer Jason Leigh, og Dane DeHaan. Så det er bare å glede seg.

Serien handler om Julianne Moores karakter som sliter med fortrengte minner etter sin avdøde mann, det hele to år tilbake i tid.

«Lisey’s Story» kommer til Apple TV+ den fjerde juni.

Via Apple