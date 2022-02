Apple forlenger prøveperiode for proff-apper

Annonse

Lange dager?

På tide å "karpe diem" fremfor å la den drive forbi ubrukt: Apple gir deg nå anledning til å teste proff-apper for både video-redigering og lyd-design for Mac gratis i tre måneder.

Apple Final Cut Pro X & Logic Pro X

Så om du har en klipper eller lydprodusent i magen så er tiden inne til å realisere drømmen. Tre måneders demo-versjoner er nesten uhørt i profesjonell sammenheng - det vanlig er én måned for Final Cut Pro X, mens Logic faktisk aldri har hatt denne muligheten.

Nå har disse appene blitt relativt rimelige etterhvert, men det er ikke sikkert tiden er inne for å bruke av kontantbeholdningen før du er helt sikker. Og tre måneder er tross alt rikelig - vi snakker felles-ferie neste.

Full-pris for disse applikasjonene er 2190 kroner for Logic Pro X, og 3290 kroner for Final Cut Pro X. Disse er til salgs på Mac AppStore her og her.

Prøveversjonene kan du laste ned fra disse nettsidene: Logic Pro X, og Final Cut Pro X. Begge er ganske heftige nedlastinger på mange gigabyte.

