Apple åpner FindMy for tredjepart

Annonse

Apple oppdaterer FindMy-appen slik at også andre utviklere slipper til.

Dermed kan du bli minnet på hvor du parkerte sykkelen din rett fra mobilen. Betyr det også at Apples egne (lekkede) AirTags er nært forestående?

Annonse

Apple FindMy

Alle som har Apple-produkter med nettverkstilgang vet at de kan spores (dersom man åpner for det) gjennom FindMy-appen. Kjekt dersom du glemte telefonen hjemme, for du kan også logge deg på med Mac'en (eller en moderne nettleser).

I tillegg vet vi at det sitter en liten ultra-bredbåndsbrikke i nyere Apple-enheter som "alle" regner med skal brukes til å finne igjen dine mistede AirPods, også. Systemet bruker allerede Bluetooth til dette idag, men kan altså bli enda mer presis på denne nye bølgelengden som fremdeles ligger i dvale.

Og så er det altså også ryktene om AirTags, Apples antatte Tile-konkurrent, som vil kunne benyttes til å spore gjenstander også via andre telefoner. Globalt er det en milliard iOS-enheter i sirkulasjon, så det øker sjansene betraktelig.

Men Tile har gått til rettslige skritt mot Apple, og selskapet er generelt i hard vær med konkurransemyndigheter over en lav lest, så under utviklerkonferansen i fjor ble altså utvidelsen av FindMy presentert.

Annonse

Nå aktiveres funksjonen, og flere produkter med støtte kommer i løpet av en ukes tid. Det er eksempelvis Belkin-ørepropper, Tile-konkurrenten Chipolo, og også en VanMoof-sykkel med sporing innebygget. Smart!

Apple åpner opp et eget API-grensesnitt for dette, og i tillegg aktiveres altså UWB-enhetene for å støtte opp under mer presis og retningsbestemt lokalisering på kloss hold.

Annonse

Via Apple