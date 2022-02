iPhone 11 nattmodus

Annonse

Apple har nettopp lansert årets telefon: iPhone 11.

Den kommer i tre versjoner, men alle har til felles en spesiell modus for fotografering under forhold med lite lys.

iPhone 11 Night Mode

Begge de nye modell-variantene, iPhone 11 og iPhone 11 Pro, har til felles at de har flere kameraer enn sine respektive forgjengere. iPhone 11 har nå to kameraer, mens iPhone 11 Pro har tre. Nytt er en ultra-vidvinkel.

Men i tillegg til de nå så prominente linsene på baksiden av telefonen er det også en kraftig ARM A13 Bionic silisium-brikke på innsiden som tar seg av prosessering av bildene. iPhone 11 introduserer en helt ny modus for fotografering under forhold med lite lys, og benytter en beregning og sammenstilling av ulike eksponeringer i tillegg til filtrering og korreksjoner for å lage et komposittbilde som viser langt flere detaljer enn det som ellers er mulig å forvente.

Bildene vil kunne fremstå som langt lysere uten at man benytter seg av blits. Blits er selvfølgelig fremdeles en mulighet, men har også begrensninger. Den nye natt-modusen aktiveres automatisk av telefonen i drift og skal dermed ikke være noe brukeren trenger å ta stilling til - den er hel-automatisk.

Ser man på Apples egne nettsider med beskrivelse av funksjonen så er det selvfølgelig referansebilder som er tatt på denne måten, men som likefullt kan være optimalisert med for eksempel stativ. Men nå har det altså blitt postet bilder på nett av mer "ekte" brukere.

Det er modell Coco Rocha som har blitt avbildet en natt på fortauet i New York med en iPhone 11 Pro Max, og med nattmodus. Se og døm for deg selv. Bilder fra Apple selv øverst.

Bilde tatt med iPhone 11 Pro Max.