Apple åpner for Google Photos

Du kan be om å få overført en kopi av iCloud-bildene dine – bilder og videoer som er assosiert med Apple-ID-en din – til en annen tjeneste.

Som for eksempel Google Photos.

Fra Apple Bilder til Google Photos

Apple har blitt mer og mer åpent i det siste, og etterhvert som selskapet har blitt større har man begynt å se monopol-spøkelset true i horisonten.

I USA er det pågående prosesser i ulike delstater for å åpne opp AppStore, og også i Europa er selskapet berørt av tvisten om den irske selskapsskatten i tillegg til å være i konkurranse-myndighetenes søkelys sammen med de tek-gigantene.

Når du overfører bilder og videoer fra iCloud-bilder, blir bildene du har lagret hos Apple, verken fjernet eller endret – det sendes bare en kopi av innholdet ditt til den andre tjenesten.

Før du ber om å få overført innholdet i iCloud-bilder, må du kontrollere at du bruker iCloud-bilder til å lagre bilder og videoer hos Apple, at Apple-ID-en din bruker tofaktor-autentisering, at du har en Google-konto, slik at du kan bruke Google Foto, og at Google-kontoen din har nok tilgjengelig lagringsplass til at overføringen kan fullføres.

Slik starter du en forespørsel om å få overført bildene og videoene i iCloud-bilder:

Logg på med Apple-ID-en din på privacy.apple.com.

Velg Overfør en kopi av dataene dine.

Følg trinnene for å fullføre forespørselen.

Du blir bedt om å logge på Google-kontoen din for å starte overføringen.

Til å begynne med er denne tjenesten tilgjengelig for kunder i Australia, Canada, EU, Island, Liechtenstein, New Zealand, Norge, Sveits, Storbritannia og USA for overføringer til Google Foto.

Via Apple