Teknologigiganter lager smarthus-standardID

Målet er å gjøre de ulike produsentenes smarthusprodukter i stand til å kommunisere med hverandre.

– Prosjektets mål er å bedre forbrukernes opplevelse av å bruke smarthusprodukter som ikke er kompatible med hverandre, heter det i en kunngjøring fra de tre teknologigigantene onsdag.

– Vi mener at dette muliggjør potensialet for at teknologien kan bli bredt tatt i bruk på tvers av hjemmesystemer og assistenter som Google Assistant, Amazon Alexa, Apples Siri og andre, uttaler selskapene.

(©NTB)