Hvor? viser veg

Det er sommerferie - og mange har tenkt seg ut på tur i det ganske land.

Og noen kanskje for første gang. Da er det en fordel å vite hvor du er - både med kart og kompass, men gjerne også med telefonen som kvalitetskontroll.

Hvor? for iOS

Kartverkets nye app for iOS dekker fastlandsnorge, men også inntil 50 kilometer inn i Sverige. For tiden er kanskje ikke sistnevnte så relevant. Dessuten er også noen basale opplysninger for sjøen medtatt (fyr og lykter er fjernet), men det er ikke noen navigasjonsløsning for båt.

Appen vil kunne vise deg hvor du er til enhver tid selv når du er i områder uten mobildekning. Det forutsetter at du har lastet ned kartene på forhånd. Disse er ikke små, så det vil fort lønne seg å gjøre det på hjemme-nettverket. Kartene lastes ned fylkesvis.

Vi presiserer at dette ikke er vektor-baserte kart. Med andre ord er de ikke like raske å oppdatere på skjermen, selv på de aller nyeste iPhone-modellene.

Som alternativer nevner vi Guru Maps (tidligere kjent som Galileo), som bruker vektor-kart fra åpne kilder, samt ViewRanger det det også er anledning til å kjøpe ulike kart både i Norge men også internasjonalt. For sistnevnte vil dette typisk være i form av kart-fliker (tiles) som dekker et mindre område slik at man selv kan velge hvor stort dekningsområde man trenger.

Hvor? gir deg tilgang til hovedkartserien med målestokk «Norge 1:50 000», som har det samme innholdet som det nasjonale beredskapskartet - som blant annet brukes av Forsvaret, politiet og Sivilforsvaret.

iPhone støtter både det amerikanske GPS, det europeiske og mer presise Galileo, samt det russiske GLONASS-systemet for satellittbasert geo-posisjonering.

Du finner Hvor? gratis på AppStore her. På Google Play her.

Via Kartverket